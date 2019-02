"Tengo hermanos en Venezuela a los que no veo hace seis años. También sobrinos nietos, que conocí cuando tenían un año y no los volví a ver… Son muchos años. Casi no puedo hablar cuando caigo en la cuenta del tiempo que hace que no los veo. No es nada fácil de manejar. Es una tristeza, una desgracia que nos ha tocado vivir a todos los venezolanos. Nos robaron nuestro país".