—Amo mi carrera, pero si en algún lugar de mi mente se me ocurre algún día de la vida, ya sea con esta persona o con la persona que me toque, dejar mi carrera es porque realmente quiero. La gente lo habla como si me estuvieran obligando, y no es así. Es una decisión que yo tomaría y si estoy feliz con eso… No estoy diciendo que lo voy a hacer, pero me refiero a que lo toman como si me estuvieran forzando, y nadie me forzaría a hacer nada. Yo lo haría porque me haría feliz, y listo.