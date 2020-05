“Si yo paso esto y soy una chica que pudo estudiar y no tengo una familia que mantener, me pongo en la piel de alguien que antes de todo no tenía nada y es desesperante y angustiante", agrega quien, a pesar de la crisis económica que se vive en el ambiente artístico, no decidió abandonar su carrera de actriz para retomar su actividad como abogada. “Yo luché por mi sueño, que es vivir de la actuación. Tomé una decisión y sé que por ahí económicamente no es redituable. Cambié de profesión que me daba bienestar por hacer algo que me llena el alma”.