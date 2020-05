En los últimos días también había hecho referencia a la crisis económica que transita su madre en medio de la pandemia, y aseguró que intentaba solventarla “como podía”. “Mi vieja sale a vender bolsitas, canastitas, bolsas de residuos. Anda mal económicamente. Al no poder ir yo, se la rebusca de esa manera. No porque sea famoso, voy a dejar de decir lo que tengo para decir. Por más famoso que sea nunca se me cayeron las manos para revolver un tacho de basura y agarrar un pan duro. Esto me sirve de referencia”, indicó Brian Buley.