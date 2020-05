“Ustedes tienen una obsesión conmigo. ¿Por qué no hablaste de Nicole Neumman, Rocío Guirao Díaz, Mery del Cerro o Mariana Brey (otras famosas que también venden la máquina)? ¿Por qué solamente me ponés a mí si todos los días? Me dedicás miles de informes en Bendita”, le reclamó Yanina. Beto le respondió: “Si no querés salir más en Bendita habla con alguien, con (Fernando) Burlando no porque es amigo mío y no te lo va a tomar. Arreglás una censura previa en Bendita o lo decís y capaz que lo arreglamos”.