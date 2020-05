“Creo que sí. Cociné pensando en vos, así que hay mucho amor ahí”, disparó él dejando a todos con la boca abierta. “¡Cómo vino hoy! Yo no puedo seguir, me tengo que sobreponer. Me voy al corte”, continuó Zampini sobre el piropo que acababa de recibir en pleno vivo del programa. Pero esto no fue todo, ya que también vivió otra situación del mismo tenor, donde recibió una propuesta impensada e imposible.