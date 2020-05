“En medio de la cuarentena, fue una buena noticia. Tardó un montón en salir la resolución. Y, en el medio, yo tuve que pasar por todo tipo de entrevistas con psicólogos y asistentes sociales. Pero estaba claro que mi sobrino quería estar conmigo y yo con él. Mostré cuál era mi trabajo, dejé que vieran mi casa, saqué el certificado que demuestra que no tengo antecedentes penales...Fue largo el camino. Así que, cuando me dijeron que fuera a buscar el papel. no lo podía creer”, contó Ulises en diálogo exclusivo con Teleshow .