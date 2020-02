“Los vecinos a veces me preguntan cómo viene el tema de la investigación. Pero no mucho. Saben que no es fácil estar hablando todo el tiempo de eso”, cuenta Ulises. Mientras se aferra a la esperanza de que aparezca una pista o algún testimonio que permita avanzar en la investigación de la muerte de Natacha, su familia intenta rehacer su vida. El dolor suele ponerle un freno a ese objetivo, pero el recuerdo funciona como un motor para levantar la cabeza y seguir adelante.