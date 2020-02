Pero esta habilidad para transgredir empezó a convertirse en algo no tan fácil de manejar. Parecía que Natacha no tenía problemas en jugar con fuego y ya se sabe que el fuego muchas veces termina quemando. Porque en ese mundo del “todo vale” donde parecía moverse con comodidad no todo vale. Porque una cosa es denunciar y otra solo acusar. No es lo mismo decir algo picante que calumniar. No es lo mismo ser audaz que ser riesgosa. Natacha pasó de ser una morocha sin inhibiciones que sacudía pruritos sexuales a otra muy diferente que con más palabras que pruebas acusaba de pedofilia, trata, corrupción de menores, abusos sexuales y encubrimiento a distintas personalidades pero siempre con una característica: eran famosos.