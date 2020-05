—No, no recomiendo el contacto, el virus afecta a los más adultos. El amor no pasa por el abrazo, hoy no. El amor pasa por muchas otras cosas. La verdad de la milanesa es que se puede hacer mucho. Todos tenemos estas cartas, algunos la jugarán mejor y otros, peor. El tema es la filosofía de cómo abordamos la vida. Cuánto va a durar, la verdad que no lo sé. Lo que si sabemos es que estamos aquí y ahora. Yo viviría el presente. Hay mucha gente que estaba saturada porque hacía muchas cosas y no tenía tiempo, y hoy hay gente que se queja porque no tiene nada que hacer. Yo aumentaría los afectos, pero no a través del abrazo.