En medio de la particular situación que viven los actores, que no pueden hacer su trabajo en televisión ya que no es considerado una tarea esencial, pero sí pueden ir a los estudios si no interpretan a un personaje, volvió el humor a Polémica en el bar. El viernes pasado Álvaro Navia junto a Pachu Peña, Rodrigo Vagoneta y Alfredo Silva le sacaron una sonrisa a los televidentes del histórico ciclo con sus bromas y ocurrencias.