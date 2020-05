“¡A mí no me dejaste ponerme la peluca! Me fui mal de acá. Soñé toda la noche con mi peluca”, le recriminó Álvaro Navia, sentado en la mesa de Polémica, a Iúdica, al sospechar que sus colegas sí habían sido autorizados a disfrazarse. “Que no aparezca uno disfrazado porque me vas a conocer, Mariano -le advirtió el humorista-. Te la estás agarrando conmigo y no es así. Que no aparezca nadie disfrazado”.