Y relató lo difícil que era para Mirtha entender que su hermana había fallecido, ya que ni siquiera tuvo la oportunidad de despedirla en el cementerio: “Como los chicos, si no lo ven, no lo creen. Despedir a alguien que no lo ves, no lo podés despedir, no ves nada, pensás que el día que te dejen salir y lo vas a ver, que no es verdad, que esto es una novela… Ha sido muy duro para mi madre, a quien estoy acompañando porque la amo, la cuidamos; estamos todas las familias entrelazadas cuidándonos”.