Fidalgo explicó que decidió dar su testimonio para generar conciencia sobre esta enfermedad. “Fue horrible, yo no me imagina lo feo que es tener dengue. Pensaba que si el mosquito te picaba te agarraba una infección pasajera. No creía que era hasta este límite... Y, ahora, me voy a tener que cuidar de por vida porque no me puede volver a picar: si no me pueden llegar a agarrar hemorragias internas. Y ahí sí, me puedo morir. Es complicadísimo. Y es importante que la gente esté al tanto de esto”, asegura.