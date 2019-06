—No me dijo "nunca más", porque todo depende de mi rehabilitación y de mi físico. Pero yo lo veo muy difícil, porque después de la primera operación ya no pude volver. Lo intenté, cuando quise grabar La Fidalgo con tutti. Pero me sentía muy limitada. Hay casos que quedan bien, pero en el mío no quedó bien la pierna. Y hay cosas que no puedo hacer, como girar o saltar, cuando yo siempre bailé fuerte. ¡Soy profesional, no es que me dediqué a esto como un hobbie! Así que no puedo volver a bailar. Y menos ahora que me lesioné la otra rodilla y estoy pasando por el mismo dolor que pasé con la primera, con lo que me vuelve a la cabeza todo lo emocional, la angustia, la depresión… Es fuerte, es muy fuerte.