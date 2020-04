De igual manera, el periodista se mostró bastante indignado con la situación: “¿Cómo no lo vas a dejar entrar?, ¿qué vas a hacer? ¿vas a dejarla sola en la casa mirando televisión?, ¿en el auto?", se preguntó. Y continuó: "Si no tenés con quién dejarlo... no podés no dejar entrar con chicos, no hay ninguna ley que te prohíba tener hijos y llevarlos. Tenés derechos constitucionales. Tenés que tener excepciones, estas situaciones son terribles. Se lo tomó bien porque no chapeó ni nada por el estilo”, dijo Chiche.