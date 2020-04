Su mamá es una persona saludable, pero aún así, con 72 años, integra el grupo de riesgo, lo que preocupa a Cecilia. Sus chicos desde el 15 de marzo que no salen a la calle y su mamá sale lo menos posible, solo a hacer las compras necesarias. Aún así, Lorenzo y Benito no tiene mucho tiempo de aburrirse: “Con el más chico mi mama se sienta y hacen juntos la tarea, ella es increíble con eso, y me mandan fotos. El más grande está en segundo año y se las arregla solo con sus amigos, no se ven pero están conectados con las tareas o jugando online".