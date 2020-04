En junio pasado, Flor también le había dedicado un especial mensaje por el Día del padre, y allí hacía referencia a la difícil enfermedad contra la que luchada. “Hace exactamente un año le diagnosticaron a mi padre un cáncer terminal. Él siempre tan canchero y jovial, tan lleno de ganas de vivir y disfrutando la vida, de pronto peleando contra la muerte. Nos devastó . Lo acompañamos en su proceso de sanación con todo nuestro amor. Lo único que queríamos era que no sufra. Y mi viejo la peleó. Porque no quería irse todavía. Porque mi madre, eterna luchadora, lo llenó de esperanza. ¡Y lo logró! Me emociona cada vez que recuerdo aquel día. Porque hoy lo veo fuerte y más vivo que nunca. Feliz en tu día, guerrero. Estamos muy orgullosas de todo lo que la luchaste. Te amamos y te admiramos. Gracias por enseñarnos a nunca bajar los brazos. #julio&Belu&Flor #papa #hijas”, escribió en aquel entonces.