“Una día encendí el celular y el contestador ardía: ‘Usted tiene treinta mensajes nuevos’. Todos eran de la misma persona: ‘Soy Claudio Vilarruel. Son las tres y media de la mañana. ¡Esto está buenísimo! En este momento hay una chica que está contando que es peluquera, ponelo en el programa del lunes’. Segundo mensaje nuevo: “Son las 3 con 46 minutos, te paso la hora para que lo encuentren más fácil. Uno está hablando con Santiago y le dice que le encanta el fútbol y el otro le contestó que es primo de Matías Almeyda. Por favor, está buenísimo para el lunes…”. Mensaje número 30: ‘Hola, otra vez yo. Mirá, son las cinco y media y no doy más, así que te paso en limpio… Poné primero lo de la peluquería, después…’. Años más tarde Claudio me contó que no era el único desvelado. Esa misma noche, como a las dos y media, lo había llamado Guillermo Francella, una de las estrellas del canal, para decirle que estaba prendido de la señal 24 horas y que no se podía despegar. La desgrabación del celular llegó a las islas de edición el domingo, pero ya era tarde. Habían sucedido muchísimas cosas nuevas y las charlas de la madrugada eran viejas”.