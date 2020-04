—La gente me reconoce en la calle, no toda porque me veo muy diferente a Paolo sin la peluca, pero siempre que salgo alguien me saluda. La gente me recuerda como un icono de los 90 más que nada, pero aquellos que me conocen en la calle y me saludan se sorprenden porque mi manera de ser es muy diferente a la del personaje. Hoy en día mi público principal son personas de entre 35 y 50 años, ellos me apoyan mucho en las redes sociales, donde los entretengo con videos que subo a diario.