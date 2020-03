Marcos se sincera: “En ese momento me pareció un delirio”. Pero pensó en la posibilidad de que el proyecto llegar a la Argentina. Dicho y hecho. “Meses después, para octubre del 2000, me llamó (Claudio) Villaruel, con quien había trabajado en VideoMatch. Me sentó, me mostró un video del GH de Italia y me rompió la cabeza. ‘Vos sos el tipo que tiene que hacer esto’, me dijo. En noviembre volví a Telefe para empezar a armar el equipo con el que hicimos el primer y el segundo Gran Hermano. Sin saberlo me estaba metiendo en un programa que iba a cambiar la historia de la tele”.