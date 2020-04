En la industria de la música existe la suerte, pero no la magia. A Zervas lo ayudó el impulso de Tik Tok y las listas de Spotify, pero el tema es pegadizo y al tener otras canciones en redes, va por el camino de Tones and I, la chica que la rompió con “Dance Monkey” y que terminó siendo número puesto en varios festivales multitudinarios. Nacido en Maryland, Estados Unidos, hace 24 años, este rapero suave logró con este tema un suceso pop y todo es “Roxanne” en su vida de un tiempo a esta parte: un remix, una versión con Swae Lee, un repaso del clip en su feed de Instagram. Todos los caminos conducen a convertirlo en un one hit wonder, pero todavía es pronto para tanta futurología.