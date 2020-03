A diferencia de sus colegas en este listado, David Bowie no soñó una letra ni una melodía. Lo que imaginó fue un concepto, sobre el que iba a estructurar buena parte de “The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”. Traducible como “El ascenso y caída de Ziggy Stardust y las Arañas de Marte”, es el trabajo que lo consagró definitivamente, donde narra la epopeya de un extraterrestre bisexual que se convierte en estrella de rock, con todo lo que ello implica.