Conmovida, recordó que ella era “víctima” de los deseos de su madre de recuperar a su marido, ya que, según su relato, le inventaba al hombre que Alfano tenía alguna enfermedad para que fuera a la casa: “Mi madre manipulaba a mi padre para que viniera, le decía que me tenían que operar. Entonces me operaron a los cuatro años de un apéndice completamente sano, no sé cómo convencía a los médicos. Me daban anestesia con una máscara y tenía miedo de morirme. También me sacaron una amígdala a los tres años”.