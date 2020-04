Luego de resaltar que dejó su Córdoba natal para “cumplir el sueño” de radicarse en Buenos Aires al ser elegida “como bailarina del staff” de ShowMatch, continuó: “Para mí era un trabajo (lo cual es una bendición en este momento) y una gran oportunidad para seguir creciendo, pero no me hace feliz el contexto en el que entro, mucho menos donde mi contrapunto es una mujer, a la cual, por defenderme, no me gustaría faltarle el respeto. No sería el mensaje que me gustaría dar en éstos tiempos, de mujer a mujer. Y a su vez callar y hacer oídos sordos a cada barbaridad que he escuchado decir de mi persona, tampoco es sano”.