-No, nada que ver. Ahora me van a ver mejor, porque me he dedicado a mí, a ponerme en forma con una rutina de ejercicio. La cuarentena me sirvió no sólo pare recuperarme de la operación, sino también para mantener un ritmo de gimnasia que uno a veces no cumple por otras obligaciones. Así que todos los días uso la caminadora y hago mis series de pesas. También me cuido la cara con limpiezas de cutis y cremas. Así que, cuando salga de acá, seguro van a decir que me hice toda denuevo.