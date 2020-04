Del Cerro relató que el parto fue difícil y doloroso porque su hija estaba girada, con la cabeza contra el sacro, lo que le generaba contracciones muy fuertes. "Costaba mil, porque pujaba y se iba para arriba de vuelta”, narró la actriz a la revista Gente. Y aunque le habían dado la peridural sintió todo: “Por eso me tranquilizaban y me decían que ya me la habían aplicado, pero luego me dieron un poquito más”.