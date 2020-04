Estoy de 37 semanas, a partir de este momento, puedo parir en cualquier momento. Me apoyo mucho en la gente que tengo a mi alrededor, en mi obstetra. Me informo de lo que está pasando, pero me siento con fe y tranquila. Evidentemente esto tenía que pasar en el mundo, por aprendizaje o por otros factores, y me toca transitarlo embarazada, a punto de parir. Confío en Dios que va a ser lo mejor que tenga que ser”, sostuvo en una entrevista que brindó desde su casa para Hay que ver, el programa que conducen Denise Dumas y José María Listorti en El Nueve.