Sebastián Ortega pertenece a ese grupo de personas que pareciera que siempre puede hacer lo que tiene ganas. Pero que, aún así, no implica una rebeldía sin causa a la deriva. Detrás de la imagen de este hombre que no lleva traje ni portafolio, y los tatuajes forman parte de su piel, hay un trabajador intenso y apasionado. “Hay veces que digo ‘Me salí con la mía’, evité lo que siempre quise que fue no tener que cumplir un horario de 8 a 17, tener que usar un traje, no responderle a nadie. Hago lo que quiero y lo que me gusta. Puedo ir a trabajar como se me cante, rodearme de la gente que yo elija y darme un montón de gustos que generalmente no sucede. No todos tienen la suerte y la posibilidad. Yo tuve la suerte de que se me abran las puertas para hacer lo que verdaderamente me apasiona y hacerlo con mucha pasión y admiración”, comenta a manera de balance de lo que hizo hasta ahora en su carrera.