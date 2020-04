En tanto, el 2 de este mes en medio del aislamiento social obligatorio, Tití publicó una carta en la que le explicaba la situación del planeta a su hija. “Hola Sole, hoy es un día muy triste para mami y para mi, porque hace 5 años y 9 meses nos dejabas para siempre y es muy triste porque es la primera vez en todo este tiempo que por esta pandemia de mierda que ataca al mundo un día 2 no podemos ir a verte al cementerio, no podemos llevarte una flor y no podemos estar un rato con vos”, escribió.