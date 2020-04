Y continuó: “Me dolieron muchísimo los comentarios que recibí en la fotos del cumpleaños de Lola. Me hicieron muy mal, porque estaba en todo mi derecho. Con la ex mujer de Martín habíamos decidido que los nenes iban a ver a su papá el día del cumpleaños de Lola para soplar juntos las velitas, ya que no se veían desde que arrancó la cuarentena”.