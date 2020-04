“Cuando mis hijos cumplieron 2 años yo creía que me iba a morir. Sentía mucho miedo, todo el tiempo, sentía que los iba a dejar solos. Cuando ellos tenían 2 años también pensaba mucho en mi mamá, en lo que se había perdido, en lo que no me había podido dar. Yo soy una mamá muy presente, muy atenta y muy pesada y creo que tiene que ver con esto de querer darles a ellos lo que no tuve: la comida, la merienda, la tarea, los cumpleaños”, agregó Flor de la V.