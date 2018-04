¿Cuál fue el detonante para querer contarlo?

Yo venía escuchando a los que marchan y dicen que están a favor de la vida: la vida, la vida, la vida. Y cada vez que los escuchaba, pensaba: ¿y la vida de mi mamá? ¿la vida de mi mamá no valía? Si ella se hubiese hecho el aborto en un lugar seguro, hoy estaría viva y yo no habría quedado huérfana. Y esta semana, cuando salió el video de los famosos que están en contra del aborto, la verdad es que me enojé. Siento que en algún punto son egoístas, que no pueden mirar más allá de sus ojos, no pueden ver que no estamos discutiendo sobre moral ni sobre religión sino sobre las mujeres que se mueren y sobre los chicos que quedan solos, como mi hermano y yo. Te juro que no pensaba contarlo pero esa mañana, cuando escuché a Toti Pasman decir 'que lo tengan y lo den en adopción' pensé: ¿no se dan cuenta de que no todo el mundo tiene la posibilidad de seguir con un embarazo? Que no todas las mujeres tiene educación mínima básica, una familia que las contenga, trabajo, que no todas viven en Belgrano o San Isidro?