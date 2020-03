“Hace diez años me hice una cirugía, en la cual un médico irresponsable puso un producto dentro mío que mi cuerpo rechaza. En breve sale el juicio oral. Espero que se haga justicia, no solo por mí, sino por muchas chicas que están padeciendo lo mismo. Incluso peores, con trasplante de riñón. Yo no llegué a eso, pero sí tengo una insuficiencia renal por la que me tengo que cuidar el doble o un poquito más que el resto. Por la insuficiencia y por estar inmunosuprimida por corticoides”, relató para empezar su descargo sobre la cirugía que le realizó Aníbal Lotocki en 2011 y sus múltiples complicaciones.