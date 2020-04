Respecto de los recaudos y medidas sanitarias que lleva adelante, admitió que es muy precavido, a tal punto, que cuando sale, no lo conoce nadie de todo lo que se pone. “Yo me pongo una máscara hasta acá (señalándose los ojos), las gafas, y me voy como astronauta hasta la farmacia, si es que tengo que buscar medicina, o comida, soy papá, hay que comprar leche, y salgo con mi botellita de spray con alcohol, me pongo guantes, no toco nada, trato de tener mucho cuidado con la gente… La otra vez un tipo estaba muy, muy cerca de mí y se lo dije: ‘Señor, usted no entiende que estamos lidiando con distanciamiento social, ¿se puede separar un poco más?’. No me reconocen con todo lo que llevo puesto, y si me reconocen tampoco me importa”.