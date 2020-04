En tiempos dónde el aislamiento social es fundamental para que el coronavirus no se propague, es necesario que la población mundial tome consciencia. Poder entender que salir sin justificativo es esencial. Saber el rol que debe cumplir cada uno resulta indispensable. Hacer foco en eso y no perder de vista tal pedido. Poder hacer énfasis en que la mejor manera de que el virus no continúe haciendo daño a nivel mundial es mantener distancia y no salir a la calle es clave. Frases que se multiplican y que van hacia un mismo punto, a una línea de llegada. En este círculo, los más chicos cumplen un rol fundamental en esta historia que empieza a escribirse.