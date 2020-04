“Decidió hacer este segundo video porque no me importan las críticas, porque el que hace no critica. Solo hace y crea, así que creá y creetelá. Che vos, creétela. Che vos, afrontalo. Keep Calm and ‘supón’ que no hay fronteras”, dijo Tamara Bella para presentar la versión en español que realizó junto con amigos y colegas del medio del tema de los Beatles, “Hey Jude”, “Che vos”, en español.