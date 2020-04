Villareal sostuvo que es normal cometer errores, que es parte de la vida, pero que lo complejo es cuando se repiten los mismos resbalones una y otra vez. “Ojo, no está mal cometer errores, lo que me parece que está mal es volver a cometer los mismos, y es por eso que otra casa no voy a hacer más. Y no me voy a romper más el culo para tener el mejor auto o la mejor moto. Ya no pienso en eso, también hay que disfrutar”.