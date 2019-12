—Hermosa, la sensación hermosa. Primero cuando me invitaron, ya para mí un honor. Con Emilio desayunaba, almorzaba, merendaba y cenaba el mismo día. Hice muchas temporadas con él. Acá también salíamos, charlábamos. Cuando me invitaron a hacerlo dije: “¡Genial!”. Hice a un Emilio en un momento quizás no tan valorado como para un homenaje. Era un certamen de un reality show. Yo en eso no pude participar, a mí me dijeron: “Salí por esta puerta y caracterizalo”. Yo con eso ya estaba, no me interesaba nada más que hacerlo. Llegué esa tarde y hubo un solo ensayo de baile, que no lo vi porque yo estaba atrás de las puertas que se abren, y me dijeron: “Se van a abrir las puertas y vos salís”. Yo estaba a medio caracterizar, casi a punto diría más que a medio, cuando el Chato (Prada) y Fede Hoppe ven esa bajada mía yo pruebo micrófono, porque está el público en ese mini ensayo, no digo nada de lo que tenía pensado decir, tenía chistes para decir bien irónicos, como él era, pero se acercaron el Chato y Fede y me dijeron: “Vamos por la emoción, es muy fuerte la imagen. ¿Vos qué ibas a hacer?”. “No, iba a tirar unos…”. “No, no, no, emoción total”. Y nos dio eso. Yo que tenía todo en mi cabeza dije: “Bueno, faltan horas para salir, no practiqué nada”. Miré al cielo, le pedí a Emilio: “Metete y decí lo que tengas ganas”. Y así fue: sentí que no hablé yo, que habló él. Y vos no te das una idea la cantidad de mensajes que he recibido de sus familiares muy directos. Hubo un familiar que me llamó entre lágrimas diciendo que desde que falleció Emilio nunca pudo soñarlo, no lo podía soñar, ninguna noche. Y ese día empezó a mirar, alguien le dijo que no era Emilio, porque esta persona estaba convencida que estaba viéndolo a él, abrazó el televisor y me dijo: “A partir de ahora y de lo que vos hiciste -llorando me lo dijo-, lo sueño todas las noches”. Yo dije: “Misión cumplida”.