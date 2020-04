“No estoy en mi casa, estoy atrapado en un camping que se llama Las Tejas en Zárate, a 100 kilómetros de Buenos Aires, este camping cerró y yo me quedé adentro, hace un mes o un poco más que estoy”, recordó Guido y explicó: “Como no tengo televisión ni Wi Fi y el 4G me anda cuando quiere, las noticias me llegan tarde o me entero después de las cosas, cuando el Presidente dictó la cuarentena más estricta el dueño de acá cerró con candado la entrada y yo me quedé adentro”.