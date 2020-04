“Es extraño. Ese año yo me había fracturado la espalda. Estuve un mes y medio en rehabilitación, con un ritmo mucho más lento. Cuando salí empecé a recuperar mi vida, mi energía, la manera que me gusta vivir. Y en uno de esos viajes, cuando volvía de Londres, fue cuando me desperté a media hora de llegar a Buenos Aires, o cuarenta y cinco minutos. Y percibí que la mitad de mi cuerpo no respondía”, empezó recordando el actor en PH, Podemos Hablar, por Telefe.