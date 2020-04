“En un momento, el comisario salió y me pidió el teléfono de un familiar y me dijo: 'Ya estás arrestada, ahora te va a tener que venir a buscar alguien”, explicó Noelia. Y agregó: “¡Me arrestó! Me dijo que ahora no me iba a dejar salir si no venían a buscarme. Así que fue mi padre, que bastante paciencia me ha tenido de adolescente, a buscarme”.