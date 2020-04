“La decisión me la obligaron a tomar. Yo soy cabeza dura, y tenía más ganas de ir que de quedarme. Yo estoy dentro del grupo de riesgo, no por edad sino por los riesgos preexistentes. Tengo un stent, problemas cardíacos e hipertensión. Eso me pone en la zona de riesgo”, detalló el conductor, y continuó: “Hasta ahora lo que hice fue nada más ir hasta el programa y de ahí a mi casa. Y pensaba que con eso más o menos estaba bien. Hasta que hoy vimos que la gente salía masivamente a la calle, más de lo que se esperaba, porque creíamos que habíamos tomado conciencia, y no lo tomamos. Y a la presión de casa, de Romina y de mis hijas, se sumó mi médico”.