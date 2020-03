¿Cómo la afectaron las agresiones que sufrió por esta mala información que llegó a las redes? “Ayer me trajeron una máquina de tejer y no agarré el celular durante todo el día. Cuando lo miré, una amiga me había mandado capturas de pantalla y pensé en no contestar. Yo no suelo responder las difamaciones. Pero cuando todo esto se viralizó, siendo un tema tan delicado, no me quedó otra que salir a aclarar”, explicó Pamela.