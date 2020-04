Por otro lado, contó que por recomendación ya había tomado recaudos de antenmano, para prevenir y le encargó a las chicas que no rompan con esto que venían llevando adelante. “En el bolso también les mandé un frasquito de vitamina C, que me habían recomendado para que tomen todos los días, para que lo sigan tomando a pesar de no estar conmigo y que por favor, traten de comer lo más sano posible; me refiero a frutas, verduras, todo ese tipo de cosas que le hacen bien al sistema inmunológico. Esos fueron todos mis recaudos, pero bueno, una vez que uno entrega, por más que quiera tener todo el control, no lo tiene, y bueno…pero están bien con el padre y en cuanto pueda, por supuesto, las voy a ir a buscar, porque acá en mi casa está su centro de vida, yo soy la mamá, Sienna tiene cinco años y también me necesita mucho a mí”.