Al no poder tener contacto en persona con nadie, Mica y Fabián recurren a la tecnología para poder hablar con sus familiares y amigos. Si bien la actriz no puede hablar de la relación del ex futbolista con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna -fruto de su relación anterior con Nicole Neumann-, se prevé que se comunique a través de videollamadas, al igual que lo hace la panelista de Incorrectas. “Hoy lo podemos hacer de esta manera”, explica.