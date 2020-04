Agustín y su mujer son médicos. Su esposa había tenido que ir a ver a un paciente y él se dio cuenta de que necesitaba algo del supermercado. Precisamente, como no tenía con quien dejar a la beba, fue con ella. “Esperamos para poder entrar. Cuando salió una persona avancé hacia la puerta y en ese momento uno de los empleados me dijo que no podía pasar, que los chicos eran población de riesgo -contó a Infobae- . Es el negocio al que voy habitualmente. No había personal de seguridad, sino los empleados que están ahí. Y me dijeron directamente que no podía entrar con la beba. Que la dejara".