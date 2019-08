Silvia también se mostró triste por estar sola, a pesar de que en los últimos tiempos volvió a hablar con su hija Marilyn. "Estoy cansada, me va a estallar la cabeza de que me digan que me tienen miedo. Me tienen miedo los hombres, me tienen miedo mis hijos, me tiene miedo Soldán… Yo no puedo más. Parezco siempre la culpable de todo. No puedo más, estoy saturada. Ya no sé que hacer", se lamentó.