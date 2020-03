“Le pregunto cómo va a organizarse porque no tiene con quién dejar a su nene de dos años y no lo puede llevar al sanatorio. ‘No te preocupes, mamá, Ari (su pareja) se queda con el nene en casa y yo agarro el auto y me voy a parir’. Mirá la fortaleza de los chicos, cómo se van forjando. ‘¿Vos estás loca? ¿Cómo me vas a decir eso?’, le contesto yo. No me quiere preocupar…”, explicó.