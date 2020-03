“En lo personal a mí me toca bastante de cerca porque en el medio está mi papá que falleció no hace mucho. Estamos hablando de una persona que no está bien psíquicamente y no tiene sus ‘patitos en fila'. Es una persona sumamente peligrosa, en lo que respecta a mi familia nos hizo mucho mal. Pasó todos los límites habidos y llegó demasiado lejos", dijo la mujer en el ciclo que conduce Marina Calabró.